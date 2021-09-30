29 вересня в елітному селищі Козин Київської області Toyota Corola на швидкості влетіла в сміттєвоз Mersedes, який саме збирались навантажувати.

Водій іномарки та ще один пасажир загинули миттєво. За життя трьох постраждалих наразі борються лікарі.

Дружина загиблого водія, яка згодом приїхала на місце ДТП, кілька годин просиділа біля накритих простирадлами тіл.

Ті, кому вдалося вижити, встигли розповісти свідкові аварії Тарасу, який допомагав витягати постраждалих із понівеченого легковика, що водій летів на шаленій швидкості.

– Розповідали, що водій побачив сміттєвоз останньої миті й почав вивертати кермо. Один із них вижив, бо встиг згрупувався, – переповідає слова учасника ДТП Тарас.

Водій сміттєвоза В’ячеслав пригадує, що удар був настільки потужним, що ледь сам не вилетів із кабіни. Через пережитий шок, каже, трусились і руки, і ноги.

Коли отямився, одразу побіг до розтрощеного автомобіля. У цей час навколо машини вже метушилися свідки, а він звернув увагу на спідометр.

– Він летів, як очманілий. Навіть стрілка спідометра зупинилася на 110-ти, – пригадує чоловік.

Водій сміттєвоза переконує, що, перегородивши дорогу, вони з напарником діяли згідно з правилами – виставили знаки й увімкнули сигнали.

– На кабіні був червоний проблисковий ліхтар. За 30 метрів від машини поставили знак аварійної зупинки. Мені здається, що якби там навіть людина з прапорцем стояла й махала, то він зніс би і її, – припускає він.

Слова водія підтверджує і відео з камер спостереження. На кадрах видно, що всі водії пригальмовували й обережно оминали тягач, а Toyota Corola летіла просто у вантажівку.

За словами інспектора патрульної поліції Київської області Володимира Ковнацького, попередньою причиною зіткнення з вантажівкою є те, що водій іномарки не обрав безпечну швидкість.

Усі обставини смертельної аварії наразі з’ясовує поліція.