Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда приговорил мужчину к 12 годам тюрьмы за преступления против половой неприкосновенности и свободы пятерых молодых девушек.

Двое из пострадавших от действий осужденного были несовершеннолетними.

Сторона защиты пыталась отменить решение Харьковского апелляционного суда, которым приговор суда первой инстанции был признан законным и обоснованным.

Однако Верховный Суд отказал в удовлетворении кассационного постановления, согласившись с аргументами, которые привел ювенальный прокурор Офиса генерального прокурора.

Как отметила сторона обвинения, мужчина уже был ранее судим за совершение особо тяжких преступлений в отношении малолетних и несовершеннолетних детей.

На этот раз преступные действия осужденного длились несколько месяцев. Фигурант дела подстерегал жертв в подъездах домов.

Осознавая, что потерпевшие являются юными и беспомощными, угрожая насилием, совершал действия сексуального характера.

Обвинение мужчине объявили сразу по восьми статьям Уголовного кодекса Украины.

В конце прошлой недели в Ровенской области мужчине объявили подозрение из-за половых отношений с родной несовершеннолетней сестрой.

С заявлением о преступлении в полицию обратилась бабушка девочки.

Как стало известно во время досудебного расследования, действия сексуального характера подозреваемый совершал длительное время.

Сестре жителя Ровенской области не исполнилось и 16 лет.