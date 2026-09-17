Высокопоставленные представители Христианско-демократического союза в частном порядке обсуждают, нужна ли Германии смена канцлера после падения поддержки правительства и накануне выборов в Мекленбурге-Передней Померании и Берлине.

Об этом пишет Politico со ссылкой на собеседников в немецких политических кругах.

В Германии обсуждают возможную смену Мерца

По данным Politico, дискуссии внутри ХДС обострились после ухудшения позиций партии и самого канцлера. В материале издания говорится, что поддержка Мерца в одном из последних опросов опустилась до 14%, а блока ХДС/ХСС — до 18%.

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В то же время Reuters приводит несколько более широкий диапазон актуальных общенациональных опросов: ХДС/ХСС набирает 18-20%, тогда как AfD — 27-29%. В Мекленбурге-Передней Померании ХДС накануне выборов набирает около 7%.

Напряжение усилилось после результатов выборов в Саксонии-Анхальт, где ХДС уступила AfD. Следующим испытанием для партии станут выборы в Мекленбурге-Передней Померании и Берлине в это воскресенье.

В этот же день Мерц созвал встречу руководства партии. По информации Politico, канцлер хочет выяснить, есть ли у него поддержка со стороны однопартийцев для продолжения запланированных реформ. Если такой поддержки не будет, может встать вопрос о его преемнике.

Кто может заменить Мерца

Среди политиков, которых упоминают в контексте потенциального преемства, — премьер Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст и глава Баварии Маркус Зедер.

Также среди возможных кандидатов называют премьера Гессена Бориса Райна и министра внутренних дел Александра Добриндта. В то же время, по данным Pоlitico, пока внутри консервативного блока нет единого мнения по поводу преемника Мерца.

Если Мерц добровольно решит уйти с поста, он может сообщить об этом федеральному президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру. До избрания Бундестагом нового главы правительства Мерц может оставаться исполняющим обязанности канцлера. Для избрания его преемника консерваторам также понадобится поддержка партнеров по коалиции — социал-демократов.

Вотум недоверия или досрочные выборы

Еще один способ смены канцлера — конструктивный вотум недоверия. По немецкой системе, Бундестаг может отстранить действующего канцлера, только одновременно избрав нового главу правительства большинством голосов.

Мерц также может сам инициировать вотум доверия, чтобы проверить поддержку своей коалиции. Если канцлер не наберет большинства, президент может по его предложению распустить Бундестаг в течение 21 дня. За этот же период парламент может избрать нового канцлера, если у другого кандидата ссформируется необходимое большинство.

Сам Мерц, однако, ранее заявил, что не хочет использовать вотум доверия для продвижения своей программы и намерен доработать четырехлетний срок.

Часть ХДС публично поддержала Мерца

На фоне дискуссий восемь премьер-министров земель от ХДС выступили с совместным заявлением, в котором призвали сосредоточиться на политических решениях, а не на кадровых спорах. Reuters отмечает, что таким образом они пытаются снизить напряжение вокруг возможного досрочного ухода канцлера.

В заявлении подчеркивается необходимость политической стабильности в Германии. Документ подписали, в частности, премьеры Северного Рейна-Вестфалии и Гессена Вюст и Райн, которых называют среди потенциальных преемников Мерца. Лидер ХСС и премьер Баварии Маркус Зедер тоже публично заявил о поддержке канцлера.

Сам Мерц на фоне внутриполитической ситуации отменил запланированную поездку на Генеральную ассамблею ООН. По словам высокопоставленного немецкого чиновника, которого цитирует Politico, канцлер сейчас нужен в Берлине.