Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду засудив чоловіка до 12 років тюрми за злочини проти статевої недоторканості та свободи п’ятьох молодих дівчат.

Двоє із постраждалих від дій засудженого були неповнолітніми.

Сторона захисту намагалася скасувати ухвалу Харківського апеляційного суду, якою вирок суду першої інстанції було визнано законним та обґрунтованим.

Однак Верховний Суд відмовив у задоволенні касаційної ухвали, погодившись із аргументами, які навів ювенальний прокурор Офісу генерального прокурора.

Як наголосила сторона обвинувачення, чоловік вже був раніше судимий за вчинення особливо тяжких злочинів стосовно малолітніх та неповнолітніх дітей.

Цього разу злочинні дії засудженого тривали кілька місяців. Фігурант справи підстерігав жертв у під’їздах будинків.

Усвідомлюючи, що потерпілі є юними та безпорадними, погрожуючи насильством, вчиняв дії сексуального характеру.

Обвинувачення чоловікові оголосили відразу за вісьмома статтями Кримінального кодексу України.

Наприкінці минулого тижня в Рівненській області чоловікові оголосили підозру через статеві відносини із рідною неповнолітньою сестрою.

Із заявою про злочин до поліції звернулась бабуся дівчинки.

Як стало відомо під час досудового розслідування, дії сексуального характеру підозрюваний вчиняв тривалий час.

Сестрі жителя Рівненської області не виповнилось і 16 років.