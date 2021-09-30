Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Украина Происшествия Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Вживую Спецтемы Видео
Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

СБУ разоблачила группировку, которая “продавала” моряков на корабли для перевозки нелегалов

СБУ разоблачила группировку, которая “продавала” моряков на корабли для перевозки нелегалов

В Николаевской области разоблачили преступную группу, которая обманным путем вербовала украинских моряков для работы на короблях, перевозивших нелегальных мигрантов в ЕС.

По данным СБУ, жертвами мошенников становились преимущественно жители южных областей, которые имели проблемы с разрешительными документами моряка.

Организаторами такого “бизнеса” были двое мужчин — гражданин Украины и его сообщник из Турции.

СБУ разоблачила группировку, которая "продавала" моряков на корабли для перевозки нелегалов (ФОТО)
СБУ разоблачила группировку, которая "продавала" моряков на корабли для перевозки нелегалов (ФОТО)
СБУ разоблачила группировку, которая "продавала" моряков на корабли для перевозки нелегалов (ФОТО)
СБУ разоблачила группировку, которая "продавала" моряков на корабли для перевозки нелегалов (ФОТО)
СБУ разоблачила группировку, которая “продавала” моряков на корабли для перевозки нелегалов / 2 фотографии

Мошенники обещали украинцам высокооплачиваемую работу на судах дальнего плавания за рубежом. Для подтверждения надежности так называемой компании они сразу выплачивали после согласия аванс в размере $3 тыс.

Но потом оказывалось, что местом работы этих моряков становились судна, которые специализировались на переправке нелегальных мигрантов из стран Средней Азии в Европу.

В Спецслужбе объясняют, что за такие преступления в странах ЕС предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы. Поэтому часть украинских моряков вместо больших заработков получила большие сроки заключения.

Как говорят в пресс-службе СБУ, на счету злоумышленников было пять таких отправлений украинцев за границу до момента разоблачения. Из них минимум пять человек арестованы в ЕС.

По данному факту начато уголовное производство по статье о торговле людьми. Сейчас одного из организаторов и его сообщника-вербовщика задержали.

Злоумышленникам грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка