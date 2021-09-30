СБУ разоблачила группировку, которая "продавала" моряков на корабли для перевозки нелегалов (ФОТО)

В Николаевской области разоблачили преступную группу, которая обманным путем вербовала украинских моряков для работы на короблях, перевозивших нелегальных мигрантов в ЕС.

По данным СБУ, жертвами мошенников становились преимущественно жители южных областей, которые имели проблемы с разрешительными документами моряка.

Организаторами такого “бизнеса” были двое мужчин — гражданин Украины и его сообщник из Турции.

СБУ разоблачила группировку, которая “продавала” моряков на корабли для перевозки нелегалов / 2 фотографии

Мошенники обещали украинцам высокооплачиваемую работу на судах дальнего плавания за рубежом. Для подтверждения надежности так называемой компании они сразу выплачивали после согласия аванс в размере $3 тыс.

Но потом оказывалось, что местом работы этих моряков становились судна, которые специализировались на переправке нелегальных мигрантов из стран Средней Азии в Европу.

В Спецслужбе объясняют, что за такие преступления в странах ЕС предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы. Поэтому часть украинских моряков вместо больших заработков получила большие сроки заключения.

Как говорят в пресс-службе СБУ, на счету злоумышленников было пять таких отправлений украинцев за границу до момента разоблачения. Из них минимум пять человек арестованы в ЕС.

По данному факту начато уголовное производство по статье о торговле людьми. Сейчас одного из организаторов и его сообщника-вербовщика задержали.

Злоумышленникам грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.