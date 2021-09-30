СБУ викрила угруповання, яке "продавало" моряків на кораблі для перевезення нелегалів (ФОТО)

У Миколаївській області викрили злочинну групу, яка обманним шляхом вербувала українських моряків для роботи на короблях, що перевозили нелегальних мігрантів до ЄС.

За даними СБУ, жертвами шахраїв ставали переважно жителі південних областей, які мали проблеми з дозвільними документами моряка.

Організаторами такого “бізнесу” були двоє чоловіків – громадянин України та його спільник із Туреччини.

СБУ викрила угруповання, яке “продавало” моряків на кораблі для перевезення нелегалів / 2 фотографии

Шахраї обіцяли українцям високооплачувану роботу на суднах далекого плавання за кордоном. Для підтвердження надійності так званої компанії вони одразу виплачували після згоди аванс у розмірі $3 тис.

Та згодом виявлялося, що місцем роботи цих моряків ставали судна, які спеціалізувалися на переправленні нелегальних мігрантів з країн Середньої Азії до Європи.

У Спецслужбі пояснюють, що за такі злочини в країнах ЄС передбачено покарання до 20 років позбавлення волі. Тому частина українських моряків замість великих заробітків отримала великі терміни ув’язнення.

Як кажуть у прес-службі СБУ, на рахунку зловмисників було п’ять таких відправлень українців за кордон до моменту викриття. Із них щонайменше п’ятеро осіб заарештовано в ЄС.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею про торгівлю людьми. Наразі одного з організаторів та його спільника-вербувальника затримано.

Зловмисникам загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.