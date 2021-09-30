У центрі Польщі поблизу міста Жгув унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло троє громадян України. Ще одній українці надають медичну допомогу в лікарні.

Про це повідомила речник поліції Лодзького воєводства Йоанна Концка. За її словами, смертельна ДТП сталася у середу, 20 вересня, близько 21.00 за київським часом.

Серед загиблих – двоє чоловіків віком 23 і 25 років, та 23-річна жінка. Ще одна 25-річна постраждала перебуває в лікарні, медики надають їй необхідну допомогу.

За даними поліції, автомобіль мав польську реєстрацію. Четверо українців проживали в одному з найбільших міст Польщі – Вроцлаві. За словами речниці, двоє загиблих, найімовірніше, могли бути подружжям.

За попередніми даними, водій BMW, на якому їхали громадяни України у напрямку міста Катовіце, втратив контроль над машиною. Транспортний засіб на великій швидкості врізався в електричний стовп та розпався на дві частини.

На місці аварії рятувальники застосували спеціальне обладнання для того, щоб деблокувати постраждалих з авто. В автокатастрофу потрапили два інші транспортні засоби, однак постраждалих серед цих пасажирів немає.