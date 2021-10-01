Боевики не прекращают обстрелов: в зоне ООС погиб украинский военный

В результате обстрелов со стороны террористических организаций “ДНР” и “ЛНР” погиб один украинский военный, а еще один боец получил огнестрельное ранение.

Пострадавший военнослужащий был госпитализирован, состояние его здоровья оценивается как среднетяжелое.

Всего на протяжении четверга, 30 сентября, зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня на Донбассе со стороны российских наемников.

В том числе боевики применяли вооружения, которые согласно Минским соглашениям должны быть отведены от линии разграничения.

В частности, применялась ствольная артиллерия калибра 122-мм, а также минометы калибров 82 мм и 120 мм.

Кроме того, пророссийские террористы также применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, а также стрелковое оружие.

Под обстрелами оказались позиции ВСУ в населенных пунктах Новотошкивськое, Каменка, Попасная, Крымское, Золотое-4, Светлодарск, Катериновка, Павлополь и Талаковка.

Украинские военнослужащие открывали огонь в ответ на провокации противника, подавляя его огневые точки.

ВСУ продолжают контролировать ситуацию в районе в районе проведения Операции объединенных сил и дают адекватный ответ на любые провокации российских наемников.