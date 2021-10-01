Бойовики не припиняють обстрілів: у зоні ООС загинув український військовий

В результаті обстрілу з боку терористичних організацій “ДНР” і “ЛНР” загинув один український військовий, а ще один боєць отримав вогнепальне поранення.

Потерпілий військовослужбовець був госпіталізований, стан його здоров’я оцінюється як середньої важкості.

Всього протягом четверга, 30 вересня, зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню на Донбасі з боку російських найманців.

У тому числі бойовики застосовували озброєння, які згідно Мінським угодами мають бути відведені від лінії розмежування.

Зокрема, застосовувалася ствольна артилерія калібру 122 мм, а також міномети калібрів 82 мм і 120 мм.

Крім того, проросійські терористи також застосовували гранатомети різноманітних систем, великокаліберні кулемети, а також стрілецьку зброю.

Під обстрілом опинилися позиції ЗСУ в населених пунктах Новотошківське, Кам’янка, Попасна, Кримське, Золоте-4, Світлодарськ, Катеринівка, Павлопіль і Талаківка.

Українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь на провокації супротивника, пригнічуючи його вогневі точки.

ЗСУ продовжують контролювати ситуацію в районі в районі проведення Операції об’єднаних сил і дають адекватну відповідь на будь-які провокації російських найманців.