Бывшего чиновника Администрации президента Украины и Аппарата Совета национальной безопасности и обороны разоблачили в государственной измене. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Установлено, что он передавал представителям иностранной спецслужбы секретную информацию о высших органах власти.

По данным следствия, чиновника завербовала иностранная спецслужба в ущерб государственной безопасности Украины.

Его зарубежных кураторов интересовали сведения государственной тайны, к которой он имел допуск и фактический доступ.

— Сейчас бывшему чиновнику вручили обвинительный акт. Материалы уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины направили в суд, — сообщили в ведомстве.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в конце августа СБУ сообщила о подозрении в госизмене экс-члену Партии регионов, который до Революции достоинства возглавлял один из районов в Херсонской области.

По данным ведомства, фигурант перебрался на полуостров сразу после оккупации Россией и помогает оккупационному режиму.