Колишнього чиновника Адміністрації президента України та Апарату Ради національної безпеки та оборони викрили на державній зраді. Йому загрожує до 15 років в’язниці.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Встановлено, що він передавав представникам іноземної спецслужби секретну інформацію про вищі органи влади.

За даними слідства, чиновника завербувала іноземна спецслужба на шкоду державній безпеці України.

Його закордонних кураторів цікавили відомості державної таємниці, до якої він мав допуск і фактичний доступ.

– Зараз колишньому чиновнику вручили обвинувальний акт. Матеріали кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України направили до суду, – повідомили у відомстві.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, наприкінці серпня СБУ повідомила про підозру в зраді екс-члену Партії регіонів, який до Революції гідності очолював один із районів у Херсонській області.

За даними відомства, фігурант перебрався на півострів відразу після окупації Росією і допомагає окупаційному режиму.