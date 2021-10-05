Хотел отомстить: львовянин сбросил порно-снимки девушки в чат ОСМД

Львовянин Роман Знак после обиды на девушку отправил фото порнографического содержания в Viber чат ОСМД. Таким образом мужчина хотел отомстить девушке.

Сиховский районный суд вынес приговор мужчине и теперь он должен заплатить штраф в размере 17 тыс. грн.

Инцидент произошел еще 9 апреля 2021 года. В чате группы ОСМД, куда он прислал снимки порнографического содержания, было 183 участника. После выходки молодого человека девушка обратилась в полицию.

Следствие провело экспертизу, которая подтвердила, что снимки имеют порнографическое содержание.

Знак признал свою вину на судебном заседании, которое состоялось 29 сентября. Свой поступок он объяснил тем, что проживал вместе с этой девушкой, а в апреле между ними возникла ссора, после которой с целью мести он поделился снимками девушки в чате группы. Он их загрузил из ее фотохранилиза в iCloud.

В суде мужчина просил не наказывать его сильно, ведь он искренне раскаивается в содеянном. После этого судья признал его раскаяние как смягчающее обстоятельство. Мужчина может обжаловать приговор суда, подав на это решение апелляцию.