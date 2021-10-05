Хотів помститися: львів’янин скинув порно-знімки дівчини у чат ОСББ

Львів’янин Роман Знак після образи на дівчину відправив фото порнографічного змісту у Viber-чат ОСББ. Таким чином чоловік хотів помститися дівчині.

Сихівський районний суд виніс вирок чоловіку і тепер він має сплатити штраф у розмірі 17 тис. грн.

Інцидент стався ще 9 квітня 2021 року. У чаті групи ОСББ, куди він надіслав знімки порнографічного змісту, було 183 учасники. Після витівки молодого чоловіка дівчина звернулася до поліції.

Слідство провело експертизу, яка підтвердила, що знімки мають порнографічний зміст.

Знак визнав свою провину під судового засідання, що відбулося 29 вересня. Свій вчинок він пояснив тим, що проживав разом із цією дівчиною, а у квітні між ними виникла сварка, після якої з метою помсти він поділився знімками дівчини у чаті групи. Він їх завантажив з її фотосховища у iCloud.

У суді чоловік прохав не карати його сильно, адже він щиро розкаюється у скоєному. Після цього суддя визнав його каяття як пом’якшувану обставину. Чоловік може оскаржити вирок суду, подавши на це рішення апеляцію.