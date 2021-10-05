Эти события подняли в Мариуполе безумный шум. Нетрезвый неадекват пришел к своей бывшей и, когда семья ужинала в полном сборе, напал на нового мужа. На глазах у двух детей — собственной дочери и дочери пострадавшего — агрессор начал колоть его ножом.

Нападающий схватил свою дочь, фактически похитил ее у ошеломленной матери и побежал к своему дому. Там он начал звонить в дверь соседям, чтобы пустили спрятаться. Домашняя видеокамера даже сняла шокирующие кадры, на которых он успокаивает ребенка.

Когда понял, что его никто не пустит, Александр сел в подъезде, вооруженный до зубов: с двумя пистолетами и ножом. А рядом, в качестве живого щита, держал собственного ребенка. Копы окружили дом, но подступиться к нему никак не могли.

На переговоры к мужчине пошел его сосед Вадим. Он признается, что было жутко, но думал о том, как спасти ребенка. Поэтому взял на себя инициативу и присоединился к спецоперации.

Как только ребенок был в безопасности, за дело немедленно взялись спецназовцы. Александра задержали. У него забрали два пистолета и нож. Вероятно, именно им он резал мужа своей бывшей.

Александру 48 лет, ранее его уже судили. Теперь заработал себе сразу несколько тяжелых статей, которые могут обернуться пожизненным заключением. Ведь раненого в нападении безумной ярости мужчины врачи спасти не смогли: он получил семь ножевых ранений в шею и погиб на месте. Погибший был на три года моложе своего убийцы.

Между тем, Вадима планируют наградить — как настоящего Героя, которому удалось спасти ребенка от неадекватного отца-потрошителя.