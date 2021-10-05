Ці події підняли в Маріуполі божевільний шум. Нетверезий неадекват прийшов до своєї колишньої і, коли сім’я вечеряла в повному зборі, напав на нового чоловіка. На очах у двох дітей – власної доньки і доньки потерпілого – агресор почав колоти його ножем.

Нападник схопив свою дочку, фактично викрав її у приголомшеної матері та побіг до свого будинку. Там він почав дзвонити у двері сусідам, щоб пустили сховатися. Домашня відеокамера навіть зняла разючі кадри, на яких він заспокоює дитину.

Коли зрозумів, що його ніхто не пустить, Олександр сів у під’їзді, озброєний до зубів: з двома пістолетами та ножем. А поруч, як живий щит, тримав власну дитину. Копи оточили будинок, але підступитися до нього ніяк не могли.

На переговори до чоловіка пішов його сусід Вадим. Він зізнається, що було моторошно, але думав про те, як врятувати дитину. Тому взяв на себе ініціативу і приєднався до спецоперації.

Щойно дитина була в безпеці, за справу негайно взялися спецназівці. Олександра затримали. У нього забрали два пістолети та ніж. Ймовірно, саме їм він різав чоловіка своєї колишньої.

Олександру 48 років, раніше його вже судили. Тепер заробив собі відразу кілька важких статей, які можуть обернутися довічним ув’язненням. Адже пораненого в нападі шаленої люті чоловіка лікарі врятувати не змогли: він отримав сім ножових поранень в шию і загинув на місці. Загиблий був на три роки молодший за свого вбивцю.

Тим часом Вадима планують нагородити – як справжнього Героя, якому вдалося врятувати дитину від неадекватного батька-різника.