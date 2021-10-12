Не выдержал совместной жизни: в Киеве отец зарезал собственного сына

В Днепровском районе Киева мужчина зарезал родного сына. Трагедия случилась вечером, когда 55-летний хозяин вернулся домой с работы. Между отцом и сыном возник конфликт, который перерос в драку. Во время нее старший мужчина схватил кухонный нож и несколько раз ранил сына, попав ему в грудь и спину.

Соседи говорят, что мужчины часто дрались, поэтому в этот раз на шум из их квартиры не отреагировали. А когда вышли в коридор, увидели 30-летнего Константина, который лежал в луже своей крови.

— Мой знакомый, он готовил холодец, а косточки, которые там остались после приготовления он относил туда. Поднимается туда на этаж, а там видит — Костя лежит посреди коридора в такой позе холодный уже, — рассказывает Игорь Андреевич, житель многоэтажки, где произошло убийство.

Оказалось, что раненый мужчина успел выйти в коридор, где его увидела соседка, которая вызвала скорую помощь. Медикам не удалось спасти пострадавшего.

— Полицейские выяснили, что в ходе ссоры отец схватил нож и несколько раз ударил им сына в спину и грудь. Пострадавший успел выйти в коридор — где его увидела соседка. Женщина вызвала скорую помощь. Врачи пытались реанимировать мужчину, но впоследствии констатировали его смерть, — говорит Юлия Гирдвилис, пресс-секретарь полиции Киева.

Соседи же становятся на защиту не жертвы, а убийцы. Говорят, сын несколько лет назад вернулся из тюрьмы, после этого он нигде не работал, употреблял наркотики, а когда отец не хотел давать денег — бил его.

— Он бросался на отца, это такое часто было, что он бил. Это страшное. И кололся, и пил, и все такое. Отцу делал вырванные годы, — говорит консьержка дома.

Сейчас 55-летний мужчина находится в СИЗО и ждет суда. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение). Злоумышленнику грозит от семи до 10 лет лишения свободы.