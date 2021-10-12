Не витримав спільного життя: у Києві батько зарізав власного сина

У Дніпровському районі Києва чоловік зарізав рідного сина. Трагедія трапилася увечері, коли 55-річний господар повернувся додому з роботи. Між батьком і сином виник конфлікт, який переріс у бійку. Під час неї старший чоловік схопив кухонного ножа і кілька разів поранив сина, поціливши йому у груди та спину.

Сусіди кажуть, що чоловіки часто билися, тому цього разу на шум з їхньої квартири не зреагували. А коли вийшли на коридор, побачили там 30-річного Констянтина, який лежав у калюжі своєї крові.

– Мій знайомий, він готував холодець, а кісточки, які там залишилися після приготування він відносив туди. Підіймається туди на поверх, а там бачить – Костя лежить посеред коридору у такій позі холодний вже, – розповідає Ігор Андрійович, мешканець багатоповерхівки, де сталося вбивство.

Виявилося, що поранений чоловік встиг вийти у коридор, де його побачила сусідка, яка викликала швидку допомогу. Медикам не вдалося врятувати потерпілого.

– Поліцейські з’ясували, що у ході сварки батько схопив ніж та декілька разів вдарив ним сина у спину та груди. Потерпілий встиг вийти у коридор – де його побачила сусідка. Жінка викликала швидку медичну допомогу. Лікарі намагалися реанімувати чоловіка, але згодом констатували його смерть, – каже Юлія Гірдвіліс, речниця поліції Києва.

Сусіди ж стають на захист не жертви, а вбивці. Кажуть, син кілька років тому повернувся з в’язниці, після цього він ніде не працював, вживав наркотики, а коли батько не хотів давати грошей – бив його.

– Він кидався на батька, це таке часто було, що він бив. Це страшне. І коловся, і пив, і все таке. Батьку робив вирвані роки, – каже консьєржка будинку.

Наразі 55-річний чоловік перебуває у СІЗО і чекає на суд. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження). Зловмиснику загрожує від семи до 10 років позбавлення волі.