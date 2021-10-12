Покойный народный депутат Антон Поляков не был случайным пассажиром автомобиля такси, как сообщалось изначально. Таксист, который вез нардепа в ночь его смерти, изменил показания.

Об этом сообщил в комментарии журналистам спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

По его словам, свидетельства, которые водитель такси предоставляет сейчас официально под протокол, отличаются от того, что он говорил полицейским на месте инцидента.

– Я не знаю, обманул он или не обманул. Он (таксист, — Ред.) сказал, что случайно подобрал пассажира. На самом деле он не подбирал случайно этого пассажира, а некоторое время следовал за автомобилем, в котором потерпевший ездил по городу вместе с другим свидетелем (после чего Поляков пересел в автомобиль такси, — Ред.)… Поляков не был случайным пассажиром, — подчеркнул Шевченко.

Он добавил, что сейчас не может раскрывать свидетельства всех лиц в этом деле, и о подозрении пока никому не сообщали.

В то же время Шевченко отметил, что уже установлены все лица, с которыми Поляков проводил время перед гибелью.

– Установлены все лица, с которыми Поляков вечером и в ту ночь (на 8 октября, — Ред.) находился, контактировал, ужинал, садился в один автомобиль, пересаживался в другой. Все эти лица установлены, — заявил представитель МВД.

Он уточнил, что сейчас проводятся различные следственные действия, чтобы установить роль трех свидетелей: таксиста, знакомого, с которым Поляков ездил по Киеву перед смертью, а также третьего лица, имя которого не озвучивается.

– Есть еще третье лицо, которое также находилось с ними в компании, — добавил Шевченко.

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Источник: Украина 24