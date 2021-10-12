Покійний народний депутат Антон Поляков не був випадковим пасажиром автомобіля таксі, як повідомлялося спочатку. Таксист, котрий віз нардепа у ніч його смерті, змінив свідчення.

Про це повідомив у коментарі журналістам спікер Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко.

За його словами, свідчення, які водій таксі надає зараз офіційно під протокол, відрізняються від того, що він казав поліцейським на місці інциденту.

– Я не знаю, обманув він чи не обманув. Він (таксист, – Ред.) сказав, що випадково підібрав пасажира. Насправді він не підбирав випадково цього пасажира, а певний час слідував за автомобілем, в якому потерпілий їздив містом разом із іншим свідком (після чого Поляков пересів в автомобіль таксі, – Ред.)… Поляков не був випадковим пасажиром, – наголосив Шевченко.

Він додав, що поки що не може розкривати свідчення всіх осіб у цій справі, і про підозру наразі нікому не повідомляли.

Водночас Шевченко зазначив, що вже встановлені всі особи, з котрими Поляков проводив час перед загибеллю.

– Встановлено всіх осіб, з якими Поляков увечері і в ту ніч (на 8 жовтня, – Ред.) перебував, контактував, вечеряв, сідав в один автомобіль, пересідав в інший. Всі ці особи встановлені, – заявив речник МВС.

Він уточнив, що зараз проводяться різні слідчі дії, щоб встановити роль трьох свідків: таксиста, знайомого, з яким Поляков їздив по Києву перед смертю, а також третьої особи, ім’я якої не озвучується.

– Є ще третя особа, яка також перебувала з ними в компанії, – додав Шевченко.

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Джерело: Україна 24