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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Выбивали из задержанных деньги: на Днепропетровщине полицейским грозит до 10 лет тюрьмы

Выбивали из задержанных деньги: на Днепропетровщине полицейским грозит до 10 лет тюрьмы

Государственное бюро расследований разоблачило полицейских, которые выбивали деньги из задержанных граждан. Правоохранители также применяли силу для того, чтобы они признались в преступлениях, которых не совершали.

По данным следствия, правоохранители почти год орудовали на территории Днепропетровской области. Главой группировки стал оперуполномоченный одного из районных управлений Нацполиции Днепропетровщины и четверо его коллег.

Выбивали из задержанных деньги: на Днепропетровщине полицейским грозит до 10 лет тюрьмы

ГБР зафиксировало случаи, когда полицейские применяли силу к задержанным, чтобы выбить признание в преступлениях, которые они не совершали. Они делали это для улучшения своей статистики на службе.

Однако чаще полицейские выбивали деньги из задержанных, запугивая их тюремным заключением и применяя физическое насилие.

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Следствию известно о случае, когда задержанному надели на голову полиэтиленовый пакет и угрожали, чтобы он заплатил 30 тыс. грн взятки.

Если у них с собой не было нужной суммы денег, тогда их заставлять звонить знакомым или друзьям, чтобы они давали средства, или оформлять быстрый кредит в интернете.

Правоохранители отпускали задержанных только после того, как получали все деньги. Пятерых полицейских подозревают в вымогательстве, получении взятки и превышении полномочий, которое сопровождалось насилием.

Им грозит заключение сроком до 10 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет и конфискацией имущества.

Источник: ГБР

Фото: ГБР

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