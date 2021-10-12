У Броварах поліцейський за $5 тис. відпустив зловмисника, який був у розшуку

У Київській області поліцейський за хабар відпустив громадянина, який перебував у розшуку за розбій. Виконувач обов’язків начальника одного із секторів кримінальної поліції Броварів затримав зловмисника, але не відвіз до відділку, а почав вимагати $5 тис.

1 жовтня дружина затриманого передала співробітнику Нацполіції першу частину суми. Через 10 днів поліцейського затримали слідчі Державного бюро розслідувань під час отримання 50 тис. грн неправомірної вигоди.

Наразі правоохоронці з’ясовують причетність інших осіб до злочину. Поліцейському Київської області повідомили про підозру за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 ККУ).

Затриманому загрожує до 10 років ув’язнення та конфіскація майна. Після відбуття покарання йому буде заборонено займатися певною діяльністю до трьох років.

Днями ДБР викрило поліцейських, які вибивали гроші з затриманих у Дніпропетровській області. Вони також застосовували силу для того, щоб громадяни зізналися у злочинах, які насправді не скоювали.

Поліцейські робили це для покращення статистики на службі. Очільником угрупування став оперуповноважений та четверо його колег. Детальніше про злочини поліцейських на Дніпропетровщині читайте у матеріалі.