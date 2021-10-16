На Черниговщине нашли мертвым 21-летнего мужчину, которого считали пропавшим без вести

В Черниговской области полицейские нашли тело погибшего 21-летнего мужчины. Его разыскивали правоохранительные органы после того, как мать парня сообщила об исчезновении.

Женщина обратилась с заявлением в полицию 11 октября. По ее словам, сын ушел из дома еще 3 октября и до сих пор не вернулся. Правоохранители начали искать пропавшего парня, отработали его контакты, распространили фото и приметы в социальных сетях.

В пятницу, 15 октября, тело юноши нашли в лесополосе возле города Прилуки. Его труп был прикиданным ветвями и мусором. Судебно-медицинский эксперт обнаружил, что парня смертельно ранили ножом.

Правоохранители установили личность подозреваемого — им оказался 23-летний односельчанин погибшего. Правонарушитель признался в убийстве и рассказал, что произошло.

По его словам, во время отдыха на природе с алкоголем между ним и убитым возник конфликт. Во время ссоры злоумышленник взял нож и ударил им 21-летнего парня в шею.

После совершенного односельчанин решил спрятать тело — мужчина завернул его в полиэтилен, прикидал ветвями, хворостом и мусором, который нашел рядом.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Правонарушителю может грозить тюремное заключение сроком до 15 лет.

Правоохранители задержали подозреваемого мужчину. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Следователи решают вопрос об объявлении о подозрении и избрании меры пресечения.