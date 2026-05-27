Ежегодно 27 мая в Украине отмечают День сил специальных операций (ССО). Это подразделение ВСУ было основано в 2016 году указом президента.

Сегодня в состав ССО входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций.

10 фактов о Силах специальных операций читайте в материале.

Одно из самых молодых подразделений ВСУ

Поскольку Силы специальных операций были официально созданы в 2016 году, они являются одной из самых молодых и современных составляющих Вооруженных Сил. Их считают военной элитой государства.

Лозунгом Сил специальных операций ВСУ выбрали боевой лозунг великого киевского князя Святослава Храброго: Иду на вы!

Подразделение, у которого нет аналогов

Силы специальных операций — это подразделение, аналогов которого не было в истории современной Украины. Ведь спецназовцев учат быть разведчиками, участвовать в рейдах в тыл врага, подпольной работе за линией фронта.

Кроме того, они учатся создавать агентурную сеть, искать и эвакуировать пленных или заложников, антитеррористической деятельности и оказанию медицинской помощи.

Задачи ССО

Согласно закону о Вооруженных силах Украины, Силы специальных операций осуществляют специальную разведку. Также в их обязанности входят:

меры правового режима военного и чрезвычайного положения;

военные информационно-психологические операции;

защита жизни граждан и объектов госсобственности за пределами Украины;

участие в борьбе с незаконным оборотом оружия и наркотиков;

организация и поддержание действий движения сопротивления;

борьба с терроризмом и пиратством;

безопасность морского судоходства Украины;

международное военное сотрудничество.

Строгие критерии отбора

Подразделение ССО отличается от других особо высокими требованиями к отбору кандидатов на службу. Это подтверждает то, что отбор проходят только 10% кандидатов.

Также ССО известны высокой подготовкой личного состава. Поэтому в новые спецподразделения попадают высокомотивированные, стрессоустойчивые и опытные военные.

Колокол на плацу

Это еще одна особенность Сил специальных операций, которая отличает их от других подразделений. Колокол на плацу является символом слабой воли, психологической неготовности и поражения перед самим собой. Все, кто хочет добровольно покинуть курс подготовки, должны обязательно ударить в него.

90% кандидатов бьют в колокол, не доходя до конца селекции или курса.

Отбор курсантов

Отборочный этап курса еще называют селекцией. Он предусматривает, что в течение трех недель курсанты живут в палатках на полигоне без какой-либо связи с внешним миром. Им запрещено даже отправлять смс-сообщения родным.

Передвигаться на территории лагеря можно только перебежками. Если кто-то из курсантов нарушит это правило, его ждет наказание.

Такие ежедневные физические нагрузки выдерживают не все. Поэтому многие из кандидатов сдаются, а некоторым из них не удается пройти психологический отбор.

Как подготовиться к отбору

Поскольку на этапе селекции участников ждут сложные испытания, в Силах специальных операций советуют тщательно готовиться к ним.

Военные отмечают, что тело должно пройти три этапа: укрепления, совершенствования и выдержки. Поэтому специалисты советуют будущим курсантам выполнять физические упражнения не менее четырех раз в неделю. Тренироваться лучше с большой нагрузкой один день, а на следующий ее можно уменьшать.

Именно такая концепция позволяет равномерно распределить нагрузку как на группы мышц, так и на кардиосистему, а еще предотвращает травмирование.

Особенности обучения

Во время следующего этапа обучения курсанты, которые успешно прошли предварительный отбор, должны освоить специализацию командира, инженера, специалиста по вооружению, медика или связиста.

Но все они являются взаимозаменяемыми. Это означает, что независимо от того, какую специализацию выберет военный, он все равно одновременно должен обладать знаниями по основам медицины или минирования.

Служба по специальности

Поскольку после прохождения полного курса обучения военный осваивает одну из пяти специализаций, каждая из них имеет свою зону ответственности.

Так, командир занимается планированием действий подразделения и организацией его подготовки к выполнению задач. Инженер является экспертом по взрывному делу. Он должен организовывать и управлять оборудованием фортификационных сооружений.

Главная задача специалиста по вооружению заключается в том, что ему нужно знать все о средствах, используемых группой спецназначения при выполнении заданий.

Связист в ССО занимается обеспечением подразделения связью во время проведения всех операций. А вот медики оказывают неотложную медицинскую помощь в случае ранений и травм.

Сотрудничество с НАТО

В июле 2019 года 140 центр Сил специальных операций ВСУ прошел сертификацию как подразделение SOF (Special Operations Forces). Теперь его могут привлекать к Силам быстрого реагирования НАТО (NATO Response Force, NRF).

Это был первый случай в истории, когда сертификацию получило подразделение не из стран Североатлантического альянса.

В целом в состав Сил быстрого реагирования НАТО входят Сухопутные войска, войска специального назначения, Воздушные и Морские силы. Их приводят в готовность в течение пяти дней до проведения операций эвакуации или реагирования на кризисные ситуации во всех частях мира.

В случае значительного военного конфликта Силы быстрого реагирования НАТО должны сдерживать врага до времени прихода основных сил до 30 дней.

Источник: ССО Украины

Фото: ССО Украины

