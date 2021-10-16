На Чернігівщині знайшли мертвим 21-річного чоловіка, якого вважали зниклим безвісти

У Чернігівській області поліцейські знайшли тіло загиблого 21-річного чоловіка. Його розшукували правоохоронці після того, як матір хлопця повідомила про зникнення.

Жінка звернулася з заявою до поліції 11 жовтня. За її словами, син пішов з дому ще 3 жовтня та досі не повернувся. Правоохоронці почали шукати зниклого хлопця, відпрацювали його контакти, розповсюдили фото та прикмети у соціальних мережах.

У п’ятницю, 15 жовтня, тіло юнака знайшли у лісосмузі біля міста Прилуки. Його труп був прикиданим гілками та сміттям. Судово-медичний експерт з’ясував, що хлопця смертельно поранили ножем.

Правоохоронці встановили особу підозрюваного – ним виявився 23-річний односелець загиблого. Правопорушник зізнався у вбивстві та розповів, що сталося.

За його словами, під час відпочинку на природі з алкоголем між ним та вбитим виник конфлікт. Під час сварки зловмисник взяв ніж та вдарив ним 21-річного хлопця в шию.

Після скоєного односелець вирішив заховати тіло – чоловік загорнув його у поліетилен, прикидав гілками, хмизом та сміттям, яке знайшов поруч.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) КК України. Правопорушнику може загрожувати ув’язнення терміном до 15 років.

Правоохоронці затримали підозрюваного чоловіка. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі розв’язують питання щодо оголошення про підозру та обрання запобіжного заходу.