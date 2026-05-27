В Киеве на синей линии метро временно задерживалось движение поездов из-за несанкционированного проникновения пассажира в тоннель на станции Дворец Украина.

Об этом сообщили в Киевском метрополитене.

На станции Дворец Украина пассажир проник в тоннель

По информации предприятия, из-за инцидента поезда курсировали с задержкой до 15 минут. На место вызвали правоохранителей, которые будут устанавливать обстоятельства происшествия.

Впоследствии в метрополитене сообщили, что движение поездов на синей линии полностью восстановлено, а метро работает в штатном режиме.

24 мая в Киеве не работал вход на станцию метро Лукьяновская из-за повреждений вестибюля в результате взрывной волны. Позже заработал выход в сторону улицы Юрия Ильенко. Однако вход со станции метро Лукьяновская в сторону ТЦ Квадрат временно закрыли.

Утром 31 января в киевском метро наблюдались перебои со светом — на некоторых станциях не было освещения, не работали эскалаторы. Однако уже после обеда метрополитен начал восстанавливать работу.

