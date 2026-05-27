Ночная атака на Украину: сколько из 163 беспилотников обезвредила ПВО
Во время ночной атаки на Украину Россия запустила 163 беспилотника типа Шахед, Гербера, Италмас и дрона-имитатора типа Пародия. 150 из них обезвредила украинская ПВО.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.
Ночная атака на Украину 27 мая: что известно
В результате ночной атаки на Украину 27 мая зафиксированы попадания восьми БПЛА на семи локациях, а также падение обломков в четырех местах.
– Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, – говорится в сообщении.
В Воздушных силах напомнили, что вражеские беспилотники продолжают атаковать Украину, и призвали соблюдать правила безопасности.
Отметим, что шесть человек, в том числе несовершеннолетний, пострадали во время атаки на Днепропетровскую область сегодня, 27 мая.
Напомним, ночью 26 мая российские войска применили баллистические ракеты и более сотни беспилотников разных типов.