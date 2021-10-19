Брат погибшего мэра Кривого Рога Андрей Павлов перед смертью 18 октября отказался от помощи врачей. Об этом в показаниях полиции сообщил его товарищ.
– В 05.07 позвонил Андрею Юрьевичу и предложил поехать на работу. Он попросил меня заехать в магазин, чтобы купить воды, – пересказывает события последних часов жизни брата мэра Кривого Рога его товарищ.
Когда товарищ привез воду Андрею Павлову, тот сообщил, что плохо себя чувствует, поэтому на работу не поедет, а пока полежит дома. Товарищ предложил вызвать скорую, но тот отказался.
– Сказал: Нничего не нужно, я полежу. Чувствую себя в общем нормально, – вспоминает мужчина.
Из квартиры брата мэра товарищ вышел около 06.08, а в 11.00 позвонил ему, чтобы проверить, как тот себя чувствует.
Но брат мэра трубку не брал. Товарищ продолжал звонить.
– Последний звонок я сделал в 15.40. Он не отвечал. Потом после работы я приехал, и обнаружил его в квартире. Сразу после этого вызвал полицию и скорую, – говорит товарищ Андрея Павлова.
Мужчину нашел мертвым в квартире в Центрально-Городском районе Кривого Рога его товарищ.
Видимых признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено.
Причина смерти станет известна после судебно-медицинской экспертизы.
Сейчас на месте работают эксперты и следственно-оперативная группа.
По факту смерти открыто уголовное производство.
15 августа в селе Вильне на веранде собственного дома нашли мертвым брата Андрея Павлова Константина – городского главу Кривого Рога. Возле тела погибшего лежало охотничье ружье.
7 сентября правоохранители опровергли версии об умышленном убийстве и инсценировке самоубийства, отметив, что основной версией является самоубийство.