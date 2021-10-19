Брат погибшего мэра Кривого Рога Андрей Павлов перед смертью 18 октября отказался от помощи врачей. Об этом в показаниях полиции сообщил его товарищ.

– В 05.07 позвонил Андрею Юрьевичу и предложил поехать на работу. Он попросил меня заехать в магазин, чтобы купить воды, – пересказывает события последних часов жизни брата мэра Кривого Рога его товарищ.

Когда товарищ привез воду Андрею Павлову, тот сообщил, что плохо себя чувствует, поэтому на работу не поедет, а пока полежит дома. Товарищ предложил вызвать скорую, но тот отказался.

– Сказал: Нничего не нужно, я полежу. Чувствую себя в общем нормально, – вспоминает мужчина.

Из квартиры брата мэра товарищ вышел около 06.08, а в 11.00 позвонил ему, чтобы проверить, как тот себя чувствует.

Но брат мэра трубку не брал. Товарищ продолжал звонить.

– Последний звонок я сделал в 15.40. Он не отвечал. Потом после работы я приехал, и обнаружил его в квартире. Сразу после этого вызвал полицию и скорую, – говорит товарищ Андрея Павлова.

Мужчину нашел мертвым в квартире в Центрально-Городском районе Кривого Рога его товарищ.

Видимых признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено.

Причина смерти станет известна после судебно-медицинской экспертизы.

Сейчас на месте работают эксперты и следственно-оперативная группа.

По факту смерти открыто уголовное производство.

15 августа в селе Вильне на веранде собственного дома нашли мертвым брата Андрея Павлова Константина – городского главу Кривого Рога. Возле тела погибшего лежало охотничье ружье.

7 сентября правоохранители опровергли версии об умышленном убийстве и инсценировке самоубийства, отметив, что основной версией является самоубийство.