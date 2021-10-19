Брат загиблого мера Кривого Рогу Андрій Павлов перед смертю 18 жовтня відмовився від допомоги лікарів. Про це у свідченнях поліції повідомив його товариш.

– О 05.07 зателефонував Андрію Юрійовичу та запропонував поїхати на роботу. Він попросив мене заїхати в магазин, щоб купити води, – переповідає події останніх годин життя брата мера Кривого Рогу його товариш.

Коли товариш привіз воду Андрію Павлову, той повідомив, що погано почувається, тому на роботу не поїде, а поки полежить удома. Товариш запропонував викликати швидку, але той відмовився.

– Сказав: Нічого не потрібно, я полежу. Почуваюся загалом нормально, – пригадує чоловік.

Із квартири брата мера товариш вийшов близько 06.08, а об 11.00 зателефонував йому, щоб перевірити, як той себе почуває.

Але брат мера слухавку не брав. Товариш продовжував телефонувати.

– Останній дзвінок я зробив о 15.40. Він не відповідав. Потім після роботи я приїхав, і виявив його в квартирі. Відразу після цього викликав поліцію та швидку, – каже товариш Андрія Павлова.

Чоловіка знайшов мертвим у квартирі в Центрально-Міському районі Кривого Рогу його товариш.

Видимих ознак насильницької смерті на тілі чоловіка не виявлено.

Причину смерті стане відомо після судово-медичної експертизи.

Наразі на місці працюють експерти та слідчо-оперативна група.

За фактом смерті відкрито кримінальне провадження.

15 серпня в селі Вільне на веранді власного будинку знайшли мертвим брата Андрія Павлова Костянтина – міського голову Кривого Рогу. Біля тіла загиблого лежала мисливська рушниця.

7 вересня правоохоронці спростували версії про умисне вбивство та інсценування самогубства, зазначивши, що основною версією є самогубство.