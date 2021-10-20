В селе Мостовое Николаевской области 50-летний мужчина во время семейной ссоры бросил настоящую гранату в гараж, где находились жена, ее сын и зять. В результате чего два мужчини получили ранения.

Накануне инцидента между Александром и его 56-летней женой Антониной возник конфликт. Мужчина был агрессивным и якобы угрожал ее зарезать. Поэтому женщина позвала на помощь сына Максима и зятя Александра.

По данным правоохранителей, когда приехали родственники женщины, то возникла новая ссора во время которой Александр достал гранату, выдернул чеку и бросил в ноги мужчинам, которые находились в гараже.

Мужчины получили осколочные ранения. В то же время женщина не пострадала, она успела выбежать на улицу.

Пострадавших госпитализировали. Врачи говорят: у одного из них тяжелое состояние, у другого — удовлетворительное.

Злоумышленника задержали. Мужчина объяснил полицейским, что граната ему досталась в наследство от умершего отца.

Впоследствии правоохранители установили, что в наследство Александру досталась еще трехкомнатная квартира и дача в Одесской области. Однако все это он продал и уложился в новую жизнь с Антониной, с которой сошелся 1,5 года назад.

На эти деньги пара отремонтировала дом на Николаевщине, построила гараж, купила машину и ездила отдыхать.

Но, как говорят соседи, когда средства закончились Антонина решила выгнать Александра из дома.

Сейчас Александра отправили в СИЗО. Ему грозит пожизненное заключение. Правоохранители выясняют все причины и обстоятельства инцидента.