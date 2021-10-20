У селі Мостове Миколаївської області 50-річний чоловік під час сімейної сварки кинув справжню гранату у гараж, де перебували дружина, її син та зять. Унаслідок цього двоє чоловік зазнали поранень.

Напередодні інциденту між Олександром та його 56-річною дружиною Антоніною виник конфлікт. Чоловік був агресивним та нібито погрожував її зарізати. Тож жінка покликала на допомогу сина Максима та зятя Олександра.

За даними правоохоронців, коли вже приїхали родичі жінки, то виникла нова сутичка під час якої Олександр дістав гранату, висмикнув чеку та кинув в ноги хлопцям, які перебували у гаражі.

Чоловіки зазнали осколкових поранень. Водночас жінка не постраждала, вона встигла вибігти на вулицю.

Постраждалих госпіталізували. Лікарі кажуть: в одного з них важкий стан, в іншого – задовільний.

Зловмисника затримали. Чоловік пояснив поліцейським, що граната йому дісталася у спадок від померлого батька.

Згодом правоохоронці встановили, що у спадок Олександрові дісталася ще трикімнатна квартира й дача в Одеській області. Однак все це він продав і вклався у нове життя з Антоніною, з якою зійшовся 1,5 роки тому.

На ці гроші пара відремонтувала дім на Миколаївщині, збудувала гараж, купила машину та їздила відпочивати.

Але, як кажуть сусіди, коли кошти закінчилися Антоніна вирішила вигнати Олександра з дому.

Наразі Олександра відправили до СІЗО. Йому загрожує довічне ув’язнення. Правоохоронці з’ясовують усі причини та обставини інциденту.