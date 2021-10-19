То, что 19-летнюю девушку в Львове 14 октября похитили совсем юные злоумышленники, отец пострадавшей понял из полученного сообщения о выкупе.

Первое, на что обратил внимание мужчина, – смс было написано с кучей ошибок. Вызвала подозрение и довольно фантастическая сумма – €2 млн.

– Из полученной смс я понял, что эти люди неадекватны. Там были неправильно написанные буквы, имя. В общем было много ошибок. К тому же, собрать или перечислить объявленную сумму было даже технически невозможно, – анализирует отец похищенной девушки.

Похитили девушку во Львове, где она живет, учится и работает фотографом. Пострадавшая пришла в одну из квартир, чтобы устроить фотосессию с собакой своей 17-летней клиентке, которую знала лично.

Однако впоследствии выяснилось, что последняя была сообщницей трех похитителей, а квартира, где восемь часов удерживали заложницу, сдавалась в аренду посуточно.

Неизвестные в балаклавах с порога напали на девушку, забрали у нее телефон, угрожали и запугивали.

Отец похищенной девушки имеет два бизнеса в Червонограде – по изготовлению мебели и кирпича, поэтому считает, что его дочь похитили неслучайно, а к преступлению готовились заранее.

Получив угрозы от похитителей, мужчина сразу обратился в полицию. Участие в спецоперации принимал весь личный состав и даже работники СБУ.

Злоумышленников задержали так быстро, что те даже не успели оказать сопротивление.

Смс о выкупе с ошибками: подробности похищения дочери бизнесмена во Львове / 2 фотографии

Троим подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Другая несовершеннолетняя подозреваемая будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

За содеянное каждому из них грозит по 10 лет тюрьмы.