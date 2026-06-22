В Польше объяснили, почему президент Кароль Навроцкий решил забрать Орден Белого Орла у украинского президента Владимира Зеленского, однако оставили его у Екатерины II, Бенито Муссолини и Герхарда Шредера.

Об этом рассказала министерша канцелярии президента Польши Агнешка Енджак в социальной сети X.

Почему польские награды не забрали у Екатерины II, Муссолини и Шредера

По ее словам, Орден Орла Белого является символом благодарности Польше и высшей наградой, предоставляемой лицам, имеющим заслуги, связанные со страной особыми связями и уважающими ее ценности.

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Она назвала, что среди награжденных есть святой Иоанн Павел II, генералы Владислав Андерс и Станислав Мацек, ротмистр Витольд Пилецкий, премьер Ян Ольшевский или диссидент Анджей Почобут и многочисленные иностранцы, в частности государственные деятели.

Енджак обратила внимание, что Зеленский вспомнил о Екатерине II, Бенито Муссолини и Герхарде Шредере, которых не лишили Ордена Белого Орла.

– Первые двое давно умерли, а Польша не забирает Орден посмертно. С другой стороны, бывший канцлер Германии никогда не обижал польскую нацию так открыто, как это сделал президент Украины, хотя его деятельность в пользу путинской России действительно должна быть осуждена как вредная для Польши и Европы, – утверждает она.

Согласно объяснению Енджак, во время правления Шредера в Германии не возводили никаких памятников в честь Адольфа Гитлера или Генриха Гиммлера, а ни одну часть Бундесвера не называли в честь “героев СС”.

Но президент Зеленский, который теперь упрекает, что Муссолини, Екатерине II и Шредеру не забрали Орден Белого Орла, не жаловался, что у него есть, когда три года назад сам получал эту награду, отметила министерша канцелярии президента Польши.

Кроме того, к оскорблению, которым якобы назвали часть украинской армии в честь “героев УПА”, добавилась еще одна – возвращение Зеленским Ордена Белого Орла курьером.

По мнению министерства канцелярии президента Польши, суть дела состоит в якобы умышленном оскорблении со стороны украинского лидера нации. Она добавила, что Польша поддерживает Украину, однако не даст себя оскорблять.

Недавно Владимир Зеленский заявил, что видит в действиях президента Польши Кароля Навроцкого элементы внутриполитической борьбы. Он считает, что такую ​​риторику могут направить на формирование негативных настроений по отношению к украинцам.

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