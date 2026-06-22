В Польше объяснили, почему забрали орден у Зеленского, но оставили у Муссолини и Шредера
- В Польше объяснили лишение Владимира Зеленского Ордена Белого Орла его открытыми оскорблениями в адрес польской нации, в частности, из-за героизации УПА и демонстративного возвращения награды курьером.
- В то же время Ордена не забрали у Екатерины II и Бенито Муссолини из-за невозможности посмертного лишения отличия, а у Герхарда Шредера — поскольку при его правлении не прославляли нацизм, несмотря на вредную для Европы пророссийскую деятельность.
В Польше объяснили, почему президент Кароль Навроцкий решил забрать Орден Белого Орла у украинского президента Владимира Зеленского, однако оставили его у Екатерины II, Бенито Муссолини и Герхарда Шредера.
Об этом рассказала министерша канцелярии президента Польши Агнешка Енджак в социальной сети X.
Почему польские награды не забрали у Екатерины II, Муссолини и Шредера
По ее словам, Орден Орла Белого является символом благодарности Польше и высшей наградой, предоставляемой лицам, имеющим заслуги, связанные со страной особыми связями и уважающими ее ценности.
Она назвала, что среди награжденных есть святой Иоанн Павел II, генералы Владислав Андерс и Станислав Мацек, ротмистр Витольд Пилецкий, премьер Ян Ольшевский или диссидент Анджей Почобут и многочисленные иностранцы, в частности государственные деятели.
Енджак обратила внимание, что Зеленский вспомнил о Екатерине II, Бенито Муссолини и Герхарде Шредере, которых не лишили Ордена Белого Орла.
– Первые двое давно умерли, а Польша не забирает Орден посмертно. С другой стороны, бывший канцлер Германии никогда не обижал польскую нацию так открыто, как это сделал президент Украины, хотя его деятельность в пользу путинской России действительно должна быть осуждена как вредная для Польши и Европы, – утверждает она.
Согласно объяснению Енджак, во время правления Шредера в Германии не возводили никаких памятников в честь Адольфа Гитлера или Генриха Гиммлера, а ни одну часть Бундесвера не называли в честь “героев СС”.
Но президент Зеленский, который теперь упрекает, что Муссолини, Екатерине II и Шредеру не забрали Орден Белого Орла, не жаловался, что у него есть, когда три года назад сам получал эту награду, отметила министерша канцелярии президента Польши.
Кроме того, к оскорблению, которым якобы назвали часть украинской армии в честь “героев УПА”, добавилась еще одна – возвращение Зеленским Ордена Белого Орла курьером.
По мнению министерства канцелярии президента Польши, суть дела состоит в якобы умышленном оскорблении со стороны украинского лидера нации. Она добавила, что Польша поддерживает Украину, однако не даст себя оскорблять.
Недавно Владимир Зеленский заявил, что видит в действиях президента Польши Кароля Навроцкого элементы внутриполитической борьбы. Он считает, что такую риторику могут направить на формирование негативных настроений по отношению к украинцам.