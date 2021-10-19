Викрадення дочки бізнесмена у Львові – відео з місця події та подробиці

Те, що 19-річну дівчину у Львові 14 жовтня викрали зовсім юні зловмисники, батько постраждалої зрозумів із отриманого повідомлення про викуп.

Перше, на що звернув увагу чоловік, – смс було написане із купою помилок. Викликала підозру й доволі фантастична сума – €2 млн.

– З огляду на отриману смс, я зрозумів, що ці люди неадекватні. Там були неправильно написані букви, ім’я. Загалом було багато помилок. До того ж, зібрати чи перерахувати оголошену суму було навіть технічно неможливо, – аналізує батько викраденої дівчини.

Викрали дівчину у Львові, де вона живе, навчається та працює фотографом. Постраждала прийшла до однієї з квартир, щоб влаштувати фотосесію з собакою своїй 17-річній клієнтці, яку знала особисто.

Однак згодом з’ясувалося, що остання була спільницею трьох викрадачів, а квартира, де вісім годин утримували заручницю, здавалася в оренду подобово.

Незнайомці в балаклавах із порогу напали на дівчину, забрали в неї телефон, погрожували й залякували.

Батько викраденої дівчини має два бізнеси в Червонограді – із виготовлення меблів та цегли, тому вважає, що його дочку викрали невипадково, а до злочину готувалися заздалегідь.

Отримавши погрози від викрадачів, чоловік одразу звернувся до поліції. Участь у спецоперації брав увесь особовий склад та навіть працівники СБУ.

Зловмисників затримали так швидко, що ті навіть не встигли чинити опір.

Смс про викуп із помилками: подробиці викрадення дочки бізнесмена у Львові / 2 фотографии

Трьом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Інша неповнолітня підозрювана перебуватиме під цілодобовим домашній арештом.

За скоєне кожному з них загрожує по 10 років тюрми.