Затянул в болото и бил топором: под Киевом мужчина чуть не убил многодетную мать

В селе Погребы Киевской области мужчина с топором внезапно напал на мать четверых детей. Нападающий минимум пять раз ударил ее по голове.

Инцидент произошел вечером около 21.00, когда 42-летняя Оксана возвращалась с работы домой. Дорога от супермаркета, где она работает уборщицей, к дому неблизкая.

Поэтому когда женщина, никого не предупредив, задержалась, взволнованная дочь сразу перезвонила матери, чтобы проверить, все ли в порядке. Однако женщина не отвечала.

Тогда девушка решила со своим мужем пойти на поиски. Лишь в нескольких метрах от дома, на обочине дороги, они заметили правоохранителей и медиков, которые спасали окровавленную Оксану.

Правоохранители выяснили, что мужчина ехал за женщиной следом на велосипеде, а когда она повернула в безлюдной и темный переулок — коварно подкрался со спины и нанес мощный удар топором по голове.

После этого злоумышленник затащил женщину через дорогу в заросли, где продолжил ее избивать.

Первыми, кто пришел спасать женщину, стали супруги, которые живут в доме, возле которого произошло событие.

Тогда нападающий убежал, оставив на месте преступления велосипед, который украл. За сутки правоохранители задержали 42-летнего Михаила в Одесской области, откуда он родом. Нашли его с помощью видео уличных камер.

В Погребах мужчина помогал устанавливать заборы и жил напротив Оксаны, которую жертвой выбрал случайно.

Михаил объяснил, что накануне его якобы очень обидели подростки. Поэтому он в ярости ушел домой, взял топор и вернулся в центр села, чтобы кому-то отомстить.

Более того, по словам злоумышленника, в тот вечер его еще разозлила бывшая жена. Она запретила видеться ему с сыном, потому что в телефонном разговоре женщине показалось, что Михаил пьяный или снова под действием наркотиков.

По данным правоохранителей, Михаил ранее судимый и лечился в реабилитационном центре от зависимости.

Следователи квалифицировали его действия, как покушение на умышленное убийство. Полицейские ждут результатов дополнительных экспертиз и следственных действий.

У пострадавшей Оксаны четверо дочерей. Самой младшей — 16 лет.

Сейчас женщина в коме. Пациентке уже сделали сложную операцию на голове, но впереди еще одна. А вот Михаилу грозит пожизненное заключение.