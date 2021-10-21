Затягнув в болото і бив сокирою: під Києвом чоловік ледь не вбив багатодітну матір

У селі Погреби на Київщині чоловік з сокирою раптово напав на матір чотирьох дітей. Нападник щонайменше п’ять разів вдарив її по голові.

Інцидент стався увечері близько 21.00, коли 42-річна Оксана поверталась з роботи додому. Дорога від супермаркету, де вона працює прибиральницею, до хати неблизька.

Тож коли жінка, нікого не попередивши, затрималася, схвильована донька одразу передзвонила матері, щоб перевірити, чи все гаразд. Однак жінка не відповідала.

Тоді дівчина вирішила зі своїм чоловіком піти на пошуки. Лише за кілька метрів від будинку, на узбіччі дороги, вони помітили правоохоронців та медиків, які саме рятували скривавлену Оксану.

Правоохоронці з’ясували, що чоловік їхав за жінкою слідом на велосипеді, а коли вона повернула у безлюдний і темний провулок – підступно підкрався зі спини і завдав потужний удар сокирою по голові.

Після цього зловмисник затягнув напівпритомну жінку через дорогу у чагарники, де продовжив її бити.

Першим, хто прийшов рятувати жінку, стало подружжя, що мешкає у будинку, біля якого сталася подія.

Тоді нападник втік, залишивши на місці злочину велосипед, який украв. За добу правоохоронці затримали 42-річного Михайла аж на Одещині, звідки він родом. Знайшли його за допомогою відео з вуличних камер.

У Погребах чоловік допомагав встановлювати паркани і жив навпроти Оксани, яку за жертву обрав випадково.

Михайло пояснив, що напередодні його начебто дуже образили підлітки. Тож він розлючений пішов додому, взяв сокиру й повернувся у центр села, щоб комусь помститися.

Ба більше, за словами зловмисника, того вечора його ще розлютила колишня дружина. Вона заборонила бачитися йому із сином, бо у телефонній розмові жінці здалося, що Михайло п’яний чи знову під дією наркотиків.

За даними правоохоронців, Михайло раніше судимий і лікувався у реабілітаційному центрі від залежності.

Слідчі кваліфікували його дії, як замах на навмисне вбивство. Поліцейські чекають на результати додаткових експертиз і слідчих дій.

У постраждалої Оксани четверо доньок. Наймолодшій – 16 років.

Наразі жінка у комі. Пацієнтці вже зробили складну операцію на голові, але попереду ще одна. А от Михайлу загрожує довічне ув’язнення.