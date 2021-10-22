Умер Сергей Морозов — украинский футболист и тренер. Ему был 71 год. Об этом сообщил директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов.

Причину смерти Сергея Морозова пока не раскрывают.

— Ужасные новости. Умер Сергей Морозов. Соболезнования родным и близким, — написал Денисов.

Кем был Сергей Морозов

Сергей Морозов родился в городе Довжанск (бывший Свердловск) Луганской области в 1950 году.

Футбольную карьеру он начал в команде гражданского флота. Затем он играл за винницкий Локомотив, черниговскую Десну, Шахтер (Кадиевка), луганскую Зарю и ЦСКА (Москва).

Морозов выступал за сборную СССР, а после карьеры футболиста он стал тренером.

На счету тренера-Морозова ряд футбольных команд, в том числе ЦСКА (Москва), ЦСКА (Киев), Нива, Ворскла и другие. Последняя команда, тренерский штаб которой возглавлял Морозов, стала ФК Днепр (Черкассы). Он работал там в 2005-2007 годах.

С 2008 года Морозов часто выступал на телеканалах как футбольный аналитик.