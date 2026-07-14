Законопроект о санкциях против России, разработанный сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, имеет высокие шансы на принятие.

В документ могут включить санкции против Ирана и ливанской группировки Хезболла.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди.

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Трамп о принятии законопроекта Линдси Грэма

Журналист спросил Дональда Трампа, подпишет ли он законопроект о санкциях против России. В ответ президент отметил, что этого больше всего хотел сенатор Линдси Грэм.

— Это в честь Линдси. Это было его дело. Он хотел этого больше всего на свете. Вы знаете, как он к этому относился. И есть большая вероятность, что это будет сделано, — сказал Трамп.

Он сообщил, что в законопроект могут добавить санкции против Ирана и ливанской группировки Хезболла.

— Я думаю, что можно добавить к нему Иран. Они (американские законодатели, — Ред.) добавят туда Иран, что очень важно, если они еще этого не сделали. И они могут также добавить Хезболлу, просто добавьте тех, кто имеет дело с Хезболлой, – сказал президент США.

Законопроект разработали сенатор-республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Ричард Блюменталь.

Документ имеет 119 соавторов среди конгрессменов-республиканцев и демократов, которые поддерживают Украину.

Законодательная инициатива предусматривает введение санкций против России, если она откажется вести переговоры относительно мирного соглашения с Украиной, нарушит заключенное мирное соглашение, начнет новое вторжение в Украину или попытается свергнуть, разрушить или подорвать правительство Украины.

Среди предложенных санкций — 500-% тариф для любой страны, которая покупает российскую нефть или уран, а также 500-% тариф на экспорт РФ в США.

Законопроект внесли в Сенат 17 декабря 2025 года.

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