На ЗАЭС произошел очередной блэкаут — десятый с начала года
- Оккупированная Запорожская АЭС снова потеряла внешнее электроснабжение.
- Станция временно перешла на питание от резервных дизель-генераторов.
- Позже внешнее электроснабжение ЗАЭС было восстановлено.
Запорожская АЭС в очередной раз потеряла внешнее электроснабжение и была переведена на резервные дизель-генераторы. Сейчас внешнее электроснабжение удалось восстановить.
Об этом сообщает НАЭК Энергоатом вечером 14 июля.
Блэкаут на Запорожской АЭС: что известно
— Оккупированная Запорожская АЭС в очередной раз потеряла внешнее электроснабжение и была вынуждена перейти на питание от резервных дизель-генераторов, которые обеспечивают работу критически важных систем безопасности. В настоящее время внешнее электроснабжение станции восстановлено, — говорится в сообщении.
В Энергоатоме подчеркнули, что такое количество случаев обесточивания ЗАЭС — беспрецедентно и свидетельствует о критическом состоянии ядерной безопасности на этом ядерном объекте.
— Очередной блэкаут вновь подтверждает: пока ЗАЭС остается под российской оккупацией, риски для ядерной и радиационной безопасности не исчезают. Единственной гарантией безопасной работы станции остается ее деоккупация и возвращение под полный контроль Украины и единственного легитимного оператора — НАЭК Энергоатом, — отметили в компании.
Напомним, 20 июня ЗАЭС в очередной раз потеряла внешнее электроснабжение. В МАГАТЭ отметили, что это был 20-й зафиксированный случай обесточивания станции с начала полномасштабной войны.
Энергоатом эксплуатирует девять энергоблоков Южно-Украинской, Ровенской и Хмельницкой АЭС общей мощностью 7880 МВт, расположенных на подконтрольной Украине территории.
Фото: Укрэнерго