Запорожская АЭС в очередной раз потеряла внешнее электроснабжение и была переведена на резервные дизель-генераторы. Сейчас внешнее электроснабжение удалось восстановить.

Об этом сообщает НАЭК Энергоатом вечером 14 июля.

Блэкаут на Запорожской АЭС: что известно

— Оккупированная Запорожская АЭС в очередной раз потеряла внешнее электроснабжение и была вынуждена перейти на питание от резервных дизель-генераторов, которые обеспечивают работу критически важных систем безопасности. В настоящее время внешнее электроснабжение станции восстановлено, — говорится в сообщении.

В Энергоатоме подчеркнули, что такое количество случаев обесточивания ЗАЭС — беспрецедентно и свидетельствует о критическом состоянии ядерной безопасности на этом ядерном объекте.

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— Очередной блэкаут вновь подтверждает: пока ЗАЭС остается под российской оккупацией, риски для ядерной и радиационной безопасности не исчезают. Единственной гарантией безопасной работы станции остается ее деоккупация и возвращение под полный контроль Украины и единственного легитимного оператора — НАЭК Энергоатом, — отметили в компании.

Напомним, 20 июня ЗАЭС в очередной раз потеряла внешнее электроснабжение. В МАГАТЭ отметили, что это был 20-й зафиксированный случай обесточивания станции с начала полномасштабной войны.

Энергоатом эксплуатирует девять энергоблоков Южно-Украинской, Ровенской и Хмельницкой АЭС общей мощностью 7880 МВт, расположенных на подконтрольной Украине территории.

Фото: Укрэнерго

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