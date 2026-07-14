Экс-фронтмен группы Тартак, а ныне военный Александр Положинский заговорил о личной жизни. В частности, он сказал, почему в свои 54 года ни разу не был женат.

Положинский признался, почему до сих пор не женат

По словам Положинского, ярым холостяком он себя не считает, и не зарекается, что когда-нибудь изменит свой статус со свободного мужчины на женатого, однако сейчас, говорит, любовь не ищет. Об этом он рассказал журналистке Ксении Малынюк в программе Ранок у великому місті на ICTV2.

– Ничего не изменилось. Я не то, что ярый холостяк. Так жизнь складывается. Сейчас, когда ты в армии, вообще не до этого. Самому легче. Вы знаете, что военнослужащие у нас не наиболее обеспеченные люди. Я уже, наверное, не в том возрасте, когда вдруг может накрыть безумная любовь. Я не зарекаюсь, но пока этой любви нет. Я не в поиске, не в статусе ищу жену, – признался Положинский.

Следует отметить, что о личной жизни Александра Положинского почти ничего не известно, однако то, что он ни разу не был в браке – факт.

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Ему не раз приписывали романы с известными певицами нашей эстрады, однако сам он эти слухи опровергал.

Источник : Утро в большом городе

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