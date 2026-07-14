Вечером вторника, 14 июля, российский дрон поразил гражданское судно под флагом Маршалловых Островов. Враг наносил удары по портовой инфраструктуре Одесской области.

В результате очередной атаки РФ погибли два человека, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Россия ударила по судну на Одесчине: есть погибшие

— Вечером враг нанес очередной удар по портовой инфраструктуре Одесчины. Во время атаки вражеский БпЛА поразил гражданское судно под флагом Маршалловых Островов, повредив надстройку судна, — рассказал Кипер.

По информации главы ОВА, на борту вспыхнул пожар. В результате атаки РФ погибли два человека.

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Напомним, сегодня Россия атаковала два торговых судна под флагами Танзании и Либерии в Черном море. Пострадали три человека, погиб капитан.

13 июля армия РФ атаковала гражданское торговое судно под флагом Республики Того во время разгрузки минеральных удобрений в одном из портов Одесской области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 602-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Одесская ОВА

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