В результате атаки РФ на порт Одесчины загорелось судно: есть жертвы
- Российский дрон атаковал гражданское судно под флагом Маршалловых Островов, находившееся в порту Одесчины.
- БпЛА повредил надстройку судна, вспыхнул пожар, погибли два человека.
Вечером вторника, 14 июля, российский дрон поразил гражданское судно под флагом Маршалловых Островов. Враг наносил удары по портовой инфраструктуре Одесской области.
В результате очередной атаки РФ погибли два человека, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Россия ударила по судну на Одесчине: есть погибшие
— Вечером враг нанес очередной удар по портовой инфраструктуре Одесчины. Во время атаки вражеский БпЛА поразил гражданское судно под флагом Маршалловых Островов, повредив надстройку судна, — рассказал Кипер.
По информации главы ОВА, на борту вспыхнул пожар. В результате атаки РФ погибли два человека.
Напомним, сегодня Россия атаковала два торговых судна под флагами Танзании и Либерии в Черном море. Пострадали три человека, погиб капитан.
13 июля армия РФ атаковала гражданское торговое судно под флагом Республики Того во время разгрузки минеральных удобрений в одном из портов Одесской области.
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Фото: Одесская ОВА