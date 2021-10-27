В организме Полякова нашли димедрол, усиливающий действие наркотиков — Енин

Кроме метадона и алкоголя, в организме умершего в ночь на 8 октября народного депутата Антона Полякова нашли димедрол, усиливающий действие наркотиков.

По словам первого заместителя министра внутренних дел Евгения Енина, метадон с димедролом называют “уличным метадоном”. Целью препарата является усиление действия наркотического вещества. В аптеке по обычному рецепту его получить невозможно.

— То есть мы можем с абсолютной уверенностью говорить, что это смесь, добытая где-то не в официальной аптечной сети, — сказал Енин в интервью hromadske.

Отметив, что следствие продолжается, первый заместитель министра внутренних дел не уточнил, как вещество попало в организм.

Енин добавил, что об убийстве пока речь не идет, потому что доказательств того, что Полякова убили, не обнаружили. Но и отвергать эту версию в полиции пока не могут.

Он сообщил, что правоохранители уже допросили сожительницу Полякова — народного депутата от депутатской группы За будущее Анну Скороход, а также ее помощника Руслана Джамбулатова, с которым депутат выпивал перед смертью.

Смерть Антона Полякова

Народный депутат от фракции За будущее Антон Поляков умер в ночь на 8 октября в Киеве.

Его в бессознательном состоянии обнаружили на заднем сиденье автомобиля такси патрульные полицейские, которые остановили транспортное средство за нарушение правил дорожного движения.

Водитель такси рассказал полиции, что подобрал Полякова на остановке, а по дороге нардепу стало плохо. Медики, прибывшие на место инцидента, не смогли спасти жизнь депутата.

В Киевской городской прокуратуре назвали причиной смерти Полякова острую сердечную недостаточность. А полиция открыла уголовное производство по ст. 115 УК – умышленное убийство с пометкой Естественная смерть.

Столичная полиция рассказала о последних часах жизни нардепа.

Впоследствии в Министерстве внутренних дел сообщили, что токсикологическая экспертиза обнаружила в крови покойного нардепа Полякова следы наркотического вещества метадон.

Источник: hromadske