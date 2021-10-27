Окрім метадону та алкоголю, в організмі народного депутата Антона Полякова, який помер у ніч проти 8 жовтня, знайшли димедрол, який підсилює дію наркотиків.

За словами першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна, метадон із димедролом називають “вуличним метадоном”. Метою препарату є посилення дії наркотичної речовини. В аптеці за рецептом це отримати неможливо.

– Тобто ми можемо з абсолютною впевненістю говорити, що це суміш, яка була здобута десь не в офіційній аптечній мережі, — сказав Єнін.

Зазначивши, що слідство ще триває, перший заступник міністра внутрішніх справ не уточнив, звідки ця речовина потрапила в організм.

Єнін додав, що про вбивство наразі не йдеться, тому що доказів того. що Полякова вбили, не знайшли. Але й відкидати цю версію поки правоохоронці не можуть.

Він повідомив, що правоохоронці вже допитали співмешканку Полякова – народного депутата від депутатської групи За майбутнє Анну Скороход, а також її помічника Руслана Джамбулатова, із яким депутат випивав перед смертю.

Смерть Антона Полякова

Народний депутат від фракції За майбутнє Антон Поляков помер у ніч проти 8 жовтня у Києві.

Його в непритомному стані виявили на задньому сидінні автомобіля таксі патрульні поліцейські, котрі зупинили транспортний засіб через порушення правил дорожнього руху.

Водій таксі розповів поліції, що підібрав Полякова на зупинці, а дорогою нардепу стало зле. Медики, котрі прибули на місце інциденту, не змогли врятувати життя депутата.

У Київській міській прокуратурі назвали причиною смерті Полякова гостру серцеву недостатність. А поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 ККУ – Умисне вбивство з приміткою Природна смерть.

Столична поліція розповіла про останні години життя нардепа.

Згодом у Міністерстві внутрішніх справ поінформували, що токсикологічна експертиза виявила в крові покійного нардепа Полякова сліди наркотичної речовини метадон.