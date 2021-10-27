В селе Великие Гаи Тернопольского района Тернопольской области 27 октября около 2.30 начался пожар в одноэтажном производственном здании ООО ТДК, которое занимается производством полимерной упаковки и флексографической печатью.

Прибывшие на вызов спасатели выяснили, что горит часть производственно-складского здания на площади ориентировочно 1 тыс. кв. м. К счастью, жертв и пострадавших нет.

К тушению пожара привлекли 47 бойцов ГСЧС и 12 единиц спецтехники.

Локализовать возгорание удалось в 5.57, а ликвидация пожара продолжается.

Тушение затруднено горением большого количества полимерных материалов для изготовления пакетов для молочной продукции.

На месте работает оперативная группа Главного управления ГСЧС в Тернопольской области.