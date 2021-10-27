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Валентина Летяк |

Пожежа у Тернополі: горить цех з виробництва полімерної упаковки

Пожежа у Тернополі

У селі Великі Гаї Тернопільського району Тернопільської області 27 жовтня близько 2.30 почалася пожежа в одноповерховій виробничій будівлі ТОВ ТДК, яке займається виробництвом полімерної упаковки та флексографічним друком.

Рятувальники, які прибули на виклик, з’ясували, що горить частина виробничо-складської будівлі на площі орієнтовно 1 тис. кв. м. На щастя, жертв та постраждалих немає.

До гасіння пожежі залучили 47 бійців ДСНС та 12 одиниць спецтехніки.

Локалізувати займання вдалося о 5.57. Гасіння ускладнене горінням великої кількості полімерних матеріалів для виготовлення пакетів для молочної продукції.

Пожежу ліквідовано о 9.14.

На місці працює оперативна група Головного управління ДСНС у Тернопільській області.

Пожежа у Тернополі
Пожежа у Тернополі
Пожежа у Тернополі
Пожежа у Тернополі
Пожежа у Тернополі
Пожежа у Тернополі
Пожежа у Тернополі
Пожежа у Тернополі
Пожежа у Тернополі: горить цех з виробництва полімерної упаковки / 4 фотографии
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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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