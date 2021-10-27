Дочь погибшего в результате ДТП в Харькове 26 октября записала видеообращение. Девушка просит о помощи, а также призывает отозваться очевидцев аварии.

На видео она рассказала, что сейчас с братом находится у морга, куда увезли тело 58-летнего отца. Дочь погибшего подчеркнула, что 27 октября в их семье как раз планировалось радостное событие.

– Друзья, мы в поисках опытного адвоката, который сможет быть с нами в этой ситуации, а также людей, которые вчера догоняли виновника ДТП и задерживали его. Я прошу вас, явитесь, это не страшно, страшно жить потом с тем, чего вы не сделаете сейчас.

ДТП в Харькове произошло вечером 26 октября. 16-летний водитель иномарки Infinity проигнорировал красный свет на светофоре и на большой скорости врезался в автомобиль Chevrolet.

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