Донька загиблого внаслідок ДТП у Харкові 26 жовтня записала відеозвернення. Дівчина просить про допомогу, а також закликає відгукнутися очевидців аварії.

На відео вона розповіла, що наразі з братом перебуває біля моргу, куди відвезли тіло 58-річного батька. Донька загиблого наголосила, що 27 жовтня в їхній сім’ї якраз планувалася радісна подія.

– Друзі, ми в пошуках досвідченого адвоката, який зможе бути з нами в цій ситуації, а також людей, які вчора наздоганяли винуватця ДТП і затримували його. Я прошу вас, з’явіться, це не страшно, страшно жити потім з тим, чого ви не зробите зараз.

ДТП у Харкові сталася увечері 26 жовтня. 16-річний водій іномарки Infinity проігнорував червоне світло на світлофорі і на великій швидкості врізався в автомобіль Chevrolet.

За попередніми даними поліції, швидкість Infinity перевищила 100 км/год.

58-річний водій Chevrolet загинув на місці. Троє пасажирів, які перебували в салоні Infinity, дістали травм різного ступеня. Йдеться про двох 19-річних хлопців і одну дівчину 16-ти років.

Неповнолітній водій сильно не постраждав, його уже затримали. 16-річному хлопцю загрожує позбавлення волі до восьми років.