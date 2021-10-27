В Чернигове турагентство продавало фейковые Covid-сертификаты, подтверждаемые Дією

В Чернигове полиция разоблачила группу лиц, создавших незаконную схему по продаже Covid-сертификатов без прохождения вакцинации.

Злоумышленники вносили данные своих клиентов в Электронную систему здравоохранения. Их преступная прибыль только за последние два месяца превысила сумму в более чем 500 тыс. грн.

Правоохранители установили, что схему изготовления поддельных сертификатов организовала 52-летняя владелица туристического агентства. Женщина предлагала клиентам купить сертификат без прохождения вакцинации.

В то же время, некоторые лица обращались в эту туристическую компанию исключительно с целью получить поддельный документ, хотя не планировали путешествия.

— Женщина была в сговоре с черниговским врачом и медсестрой, которые и вносили сведения о якобы проведенной вакцинации в электронные реестры, — говорится в сообщении МВД.

После этого медики выдавали заверенные подписями и печатями бумажные Covid-сертификаты. А поскольку ложные данные содержались в электронной базе, приложение Дія тоже подтверждало наличие сертификата о вакцинации у на самом деле непривитого лица.

Стоимость одного поддельного сертификата стоила $250. В среднем за день производилось не менее 20 фальшивок.

Деньги у клиентов женщина брала исключительно наличными. На данный момент продолжается досудебное расследование.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.