У Чернігові турагентство продавало фейкові Covid-сертифікати, які підтверджувала Дія

У Чернігові поліція викрила групу осіб, котрі створили незаконну схему з продажу Covid-сертифікатів без проходження вакцинації.

Зловмисники вносили дані своїх клієнтів до Електронної системи охорони здоров’я. Їхній злочинний прибуток лише за останні два місяці перевищив суму у понад 500 тис. грн.

Правоохоронці встановили, що схему виготовлення підроблених сертифікатів організувала 52-річна власниця туристичного агентства. Жінка пропонувала клієнтам придбати сертифікат без проходження вакцинації.

Водночас деякі особи зверталися до цієї туристичної компанії виключно з метою отримати підроблений документ, хоча не планували подорожі.

— Жінка була у змові з чернігівським лікарем та медсестрою, які й вносили відомості про нібито проведену вакцинацію до електронних реєстрів, – йдеться у повідомленні МВС.

Після цього медики видавали завірені підписами та печатками паперові Covid-сертифікати. А оскільки неправдиві дані містилися в електронній базі, додаток Дія теж підтверджував наявність сертифікату про вакцинацію у насправді нещепленої особи.

Вартість одного підробленого сертифіката коштувала $250. В середньому за день виготовлялося щонайменше 20 підробок.

Гроші у клієнтів жінка брала виключно готівкою. Наразі триває досудове розслідування.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп’ютерах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі з позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до трьох років.