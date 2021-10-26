За прошедшие сутки, 25 октября, на территории международного аэропорта Борисполь правоохранители обнаружили у восьми человек поддельные сертификаты о вакцинации против коронавируса.

Прокуратура открыла уголовные производства по статье 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины.

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает штраф в размере до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 грн), заключение сроком до шести месяцев или ограничение свободы до двух лет.

Глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский заявил, что в Украине работают около 1,2 тыс. мобильных групп (из полицейских, представителей местных органов и медицинских работников), обнаруживающих фальшивые сертификаты о вакцинации.

Они могут проверять Covid-документы в автобусах и поездах межобластного сообщения. По его словам, прокуратура уже открыла более 800 уголовных производств по фактам подделки сертификатов об иммунизации.

Монастырский добавил, что ситуация с созданием фальшивых Covid-документов оказывает негативное влияние на имидж Украины на международной арене. В частности, Мальта уже не признает украинские сертификаты о вакцинации.