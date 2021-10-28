16-летний подозреваемый в совершении смертельного ДТП в Харькове Николай Харьковский впервые прокомментировал аварию.

Слово ему предоставил судья, который 28 октября избрал ему меру пресечения.

– Хочу попросить у всех прощения за то, что произошла такая ситуация. Я не хотел, чтобы такое случилось. Абсолютно сожалею и прошу прощения у пострадавших, человека, который ехал в Chevrolet Aveo, его родных, – сказал водитель Infiniti Николай Харьковский.

После этого парень опроверг слова прокурора о том, что будет скрываться от следствия.

– Никогда в жизни не скрывался от следствия, всегда приходил вовремя, когда было нужно. Не было такого еще никогда, – заверил он.

Далее судья уточнил, соглашается ли подозреваемый с мнением своего защитника, на что тот ответил утвердительно.

Несмотря на это судья избрал меру пресечения виновнику смертельного ДТП в Харькове, 16-летнему водителю Infinity Николаю Харьковскому в виде 60 суток под стражей без права внесения залога.

26 октября в 21.40 несовершеннолетний на скорости 100 км/ч пролетел перекресток улиц Гагарина и Одесской на красный сигнал светофора, совершив столкновение с Chevrolet Aveo. От удара последнее транспортное средство просто разорвало в клочья, 58-летний водитель погиб.

Трое пассажиров Infinity – двое 19-летних парней и 16-летняя девушка – госпитализированы с травмами в больницу.

Адвокат подозреваемого Инна Даниленко заявляет, что ее подзащитному не оказали должной помощи, хотя у него была открытая рана на голове.